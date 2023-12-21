Израильские истребители нанесли удары по командному центру «Хезболлах» в Ливане
09:20 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по оперативному командному центру шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному командному центру „Хезболлах“ в Ливане», — говорится в заявлении.
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