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Израильские истребители нанесли удары по командному центру «Хезболлах» в Ливане

09:20 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по оперативному командному центру шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному командному центру „Хезболлах“ в Ливане», — говорится в заявлении.

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