Израильские истребители нанесли удары по командному центру «Хезболлах» в Ливане

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по оперативному командному центру шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному командному центру „Хезболлах“ в Ливане», — говорится в заявлении.