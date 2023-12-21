0
0
77
НОВОСТИ

КНР и РФ будут повышать уровень стратегического сотрудничества между армиями — МО Китая

10:00 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной раунд консультаций между вооруженными силами России и Китая прошел в Пекине в среду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) КНР.

Стороны договорились о повышении уровня стратегического сотрудничества в военной области. «20 декабря армии Китая и России провели 22-й раунд стратегических консультаций в Пекине», — отмечается в сообщении. Участники консультаций «углубленно обменялись мнениями по таким вопросам, как ситуация в области международной и региональной безопасности и взаимоотношения между двумя армиями».

«Стороны заявили, — указывает пресс-служба Министерства обороны КНР, — что будут совместно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ [Владимиром] Путиным, еще больше повышать уровень стратегического сотрудничества между двумя армиями и вносить новый вклад в укрепление регионального и глобального мира и стабильности, а также в содействие построению сообщества единой судьбы человечества».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 21.12.2023
В ЕС уже готовится 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ — СМИ
0
85
10:20 21.12.2023
Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
0
95
10:05 21.12.2023
Около 77% россиян поддерживают запрет использования телефонов на уроках — опрос
0
114
09:32 21.12.2023
Пол Уилан, осужденный в РФ за шпионаж, заявил, что США бросили и предали его
0
167
09:20 21.12.2023
Израильские истребители нанесли удары по командному центру «Хезболлах» в Ливане
0
167
09:05 21.12.2023
Макрон признал, что европейцы и США испытывают сомнения по поводу будущего Украины
0
233
09:00 21.12.2023
В Саратовской области 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в больницу
0
232
21:40 20.12.2023
ЕС присоединится к операции США в Красном море - Боррель
0
702
20:30 20.12.2023
Премьер Словакии рассказал, куда пропадает «огромная часть» гумпомощи для Украины
0
827
20:05 20.12.2023
Блинкен: Мы продолжим взаимодействовать с Китаем с позиции силы
0
788

Возврат к списку