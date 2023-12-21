КНР и РФ будут повышать уровень стратегического сотрудничества между армиями — МО Китая
10:00 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередной раунд консультаций между вооруженными силами России и Китая прошел в Пекине в среду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) КНР.
Стороны договорились о повышении уровня стратегического сотрудничества в военной области. «20 декабря армии Китая и России провели 22-й раунд стратегических консультаций в Пекине», — отмечается в сообщении. Участники консультаций «углубленно обменялись мнениями по таким вопросам, как ситуация в области международной и региональной безопасности и взаимоотношения между двумя армиями».
«Стороны заявили, — указывает пресс-служба Министерства обороны КНР, — что будут совместно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ [Владимиром] Путиным, еще больше повышать уровень стратегического сотрудничества между двумя армиями и вносить новый вклад в укрепление регионального и глобального мира и стабильности, а также в содействие построению сообщества единой судьбы человечества».
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