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Около 77% россиян поддерживают запрет использования телефонов на уроках — опрос

10:05 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 77% россиян поддержали запрет на использование телефонов в школах во время учебы, следует из результатов опроса платформы «Авито.Работа», имеющихся в распоряжении ТАСС. В опросе приняли участие 7 тыс. работающих жителей страны.

19 декабря президент России Владимир Путин подписал документ, вносящий изменения в закон об образовании. Он устанавливает, что учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Исключения из этого правила будут составлять ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и другие экстренные случаи.

«Помимо активных сторонников нового запрета (38%), еще 39% опрошенных в целом согласны с нововведением и считают, что он поспособствует поддержанию дисциплины в школе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в большей степени закон поддержали сотрудники сферы образования и науки (74%), а не согласны с ним в основном специалисты маркетинга, рекламы и PR (56%).

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