Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суражским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Богомаз отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.