Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
10:20 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суражским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Богомаз отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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