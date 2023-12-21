0
0
168
НОВОСТИ

Несущая стена обрушилась после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

11:00 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное обрушение несущей стены произошло в результате взрыва бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате взрыва газа частично обрушилась несущая стена жилого дома. Повреждения получили как минимум две квартиры», — сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в квартире на втором этаже. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Согласно данным из открытых источников, дом был введен в эксплуатацию в 1974 году, в нем два подъезда и 15 квартир. Оснащен В доме установлено центральное газоснабжение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 21.12.2023
Израиль сейчас не планирует снижать интенсивность боев в Газе — глава МИД
0
6
12:20 21.12.2023
Президент Аргентины подписал указ о более чем 300 экономических реформах
0
49
12:05 21.12.2023
Рекордные 65% всех трат россиян на новые авто в ноябре пришлись на китайские бренды
0
77
12:00 21.12.2023
ВСУ ежедневно теряют около 800 военных — германский эксперт
0
95
11:32 21.12.2023
Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона на основе публикаций СМИ
0
135
11:20 21.12.2023
Казахстан экстрадирует в РФ хакера Кислицина, задержанного по запросу США
0
152
11:05 21.12.2023
Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток
0
156
10:32 21.12.2023
В ЕС уже готовится 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ — СМИ
0
248
10:20 21.12.2023
Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
0
224
10:05 21.12.2023
Около 77% россиян поддерживают запрет использования телефонов на уроках — опрос
0
245

Возврат к списку