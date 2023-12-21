Несущая стена обрушилась после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное обрушение несущей стены произошло в результате взрыва бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате взрыва газа частично обрушилась несущая стена жилого дома. Повреждения получили как минимум две квартиры», — сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел утром в четверг в квартире на втором этаже. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Согласно данным из открытых источников, дом был введен в эксплуатацию в 1974 году, в нем два подъезда и 15 квартир. Оснащен В доме установлено центральное газоснабжение.