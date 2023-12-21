Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток
11:05 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток, сообщается на сайте Кремля.
«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре — декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете“, — говорится в перечне поручений главы государства по вопросам призыва граждан на военную службу.
Доклад по этой теме президент ждет до 1 ноября 2024 года, далее — один раз в полгода.
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