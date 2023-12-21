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Казахстан экстрадирует в РФ хакера Кислицина, задержанного по запросу США

11:20 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан экстрадирует в РФ россиянина Никиту Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Выдачи руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) требовали Россия и США. «По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — сообщили в российском надзорном ведомстве.

По данным следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний. Скопировав информацию, хакеры потребовали выплатить в криптовалюте 550 тыс. рублей за ее нераспространение в публичных источниках.

Кислицин был задержан в аэропорту Алма-Аты 22 июня по запросу Интерпола, инициированному США. Вместе с тем в России он также был объявлен в федеральный розыск. Запрос о его выдаче был направлен Генпрокуратурой России в июне этого года. «Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче обвиняемого», — отметили в российской прокуратуре.

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