Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона на основе публикаций СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым лишение актера Жерара Депардье ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности. Об этом он заявил в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5.

«Я понимаю, что существует полемика вокруг сказанных им слов, <…> но это орден, который выдают не для того, чтобы читать морали. Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал президент, комментируя вышедшую в начале декабря в эфире телеканала France 2 телепередачу, посвященной обвинениям Депардье в домогательствах.

Макрон отверг возможность отбирать орден Почетного легиона у людей всякий раз, когда слышит от них шокирующие высказывания. «Это не моральный орден, и я не хочу, чтобы он таковым становился, — сказал он. — Существуют судебные процедуры, они идут своим чередом. <…> Я защищаю ценности, и одна из них — это презумпция невиновности».

Французский лидер заявил, что он «никогда не будет участвовать в травле человека». Он признался, что является поклонником его творчества и выразил пожелание, чтобы Депардье «имел возможность защитить себя и спокойно продолжать работу». Также он назвал поспешным объявление министра культуры Римы Абдюль-Малак о том, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие актера имеющейся у него этой высшей награде Франции.

«Против него поданы жалобы в независимые суды. Если его признают виновным, тогда, как предусмотрено кодексом ордена, будет запущена процедура, которая может привести к приостановке [действия прав кавалера ордена] или лишению. Это зависит от серьезности совершенных деяний. Все это делается не на основе обвинений, заявлений или атмосферы, а на основе фактов и решений судей», — заключил он.