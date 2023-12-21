ВСУ ежедневно теряют около 800 военных — германский эксперт
12:00 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около 800 человек в зоне боевых действий с Россией. С такими оценками выступил германский полковник в отставке Ральф Тиле в авторском материале для журнала Focus.
По его словам, в среднем «ежедневные потери [украинской стороны] составляют около 800 военных». «Это означает, что каждый месяц необходимо рекрутировать более 20 тыс. новобранцев, чтобы заменить погибших и раненых», — утверждает Тиле. Он также указывает, что ВСУ требуются дополнительные резервы для ротации военнослужащих, которые уже находятся в зоне боевых действий.
Эксперт подчеркивает, что ситуация на Украине превратилась в конфликт «на истощение, поддерживаемый артиллерией». В этой связи он отмечает, что у России лучше налажено снабжение артиллерийскими боеприпасами. Так, Тиле ссылается на генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина «выпускает от 4 тыс. до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день», в то время как Россия — около 20 тыс.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.
НОВОСТИ
- 12:32 21.12.2023
- Израиль сейчас не планирует снижать интенсивность боев в Газе — глава МИД
- 12:20 21.12.2023
- Президент Аргентины подписал указ о более чем 300 экономических реформах
- 12:05 21.12.2023
- Рекордные 65% всех трат россиян на новые авто в ноябре пришлись на китайские бренды
- 11:32 21.12.2023
- Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона на основе публикаций СМИ
- 11:20 21.12.2023
- Казахстан экстрадирует в РФ хакера Кислицина, задержанного по запросу США
- 11:05 21.12.2023
- Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток
- 11:00 21.12.2023
- Несущая стена обрушилась после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
- 10:32 21.12.2023
- В ЕС уже готовится 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ — СМИ
- 10:20 21.12.2023
- Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
- 10:05 21.12.2023
- Около 77% россиян поддерживают запрет использования телефонов на уроках — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать