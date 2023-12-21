ВСУ ежедневно теряют около 800 военных — германский эксперт

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около 800 человек в зоне боевых действий с Россией. С такими оценками выступил германский полковник в отставке Ральф Тиле в авторском материале для журнала Focus.

По его словам, в среднем «ежедневные потери [украинской стороны] составляют около 800 военных». «Это означает, что каждый месяц необходимо рекрутировать более 20 тыс. новобранцев, чтобы заменить погибших и раненых», — утверждает Тиле. Он также указывает, что ВСУ требуются дополнительные резервы для ротации военнослужащих, которые уже находятся в зоне боевых действий.

Эксперт подчеркивает, что ситуация на Украине превратилась в конфликт «на истощение, поддерживаемый артиллерией». В этой связи он отмечает, что у России лучше налажено снабжение артиллерийскими боеприпасами. Так, Тиле ссылается на генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина «выпускает от 4 тыс. до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день», в то время как Россия — около 20 тыс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.