Рекордные 65% всех трат россиян на новые авто в ноябре пришлись на китайские бренды

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в ноябре потратили на покупку новых автомобилей 329,7 млрд рублей, в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Из этой суммы 65% было потрачено на авто китайских брендов, сообщается в совместном исследовании «Открытие авто» и агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, за последний месяц осени россияне потратили на покупку новых машин 329,7 млрд рублей. Это на 3% меньше, чем месяцем ранее (в октябре — 339,7 млрд руб.), но в 2,7 раза выше уровня годичной давности (в ноябре 2022 года — 121,5 млрд руб.). Всего же за 11 месяцев на покупку новых машин в РФ было потрачено 2,75 трлн рублей.

«При этом в ноябре был установлен очередной рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей — их доля составила около 65%», — указано в исследовании. За прошедший месяц их было продано 63,4 тыс. штук на сумму 212,5 млрд рублей. По итогам октября в деньгах им принадлежало 61,7%.

Остальные участники рынка уступают «китайцам» довольно серьезно. К примеру, на покупку автомобилей российских марок в ноябре ушло 45,4 млрд рублей, европейских — 33,9 млрд рублей, японских — 20 млрд рублей, корейских — 12,6 млрд рублей, американских — 4,8 млрд рублей. По объемам реализации также лидируют «китайцы» (63,4 тыс. шт.), за которыми следуют отечественные бренды (36,1 тыс. шт.). Показатели остальных автопроизводителей выглядят гораздо скромнее и не дотягивают даже до 3,5 тыс. единиц.