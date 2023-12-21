Израиль сейчас не планирует снижать интенсивность боев в Газе — глава МИД
12:32 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль в настоящий момент не планирует снижать интенсивность боевых действий в секторе Газа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн в интервью газете Yedioth Ahronoth.
«Исходя из последних итогов политической дискуссии, речи о снижении интенсивности военных действий, по крайней мере, в ближайшие несколько недель, не идет», — подчеркнул глава израильского внешнеполитического ведомства.
В то же время издание полагает, что к середине января бои в палестинском анклаве постепенно утихнут, поскольку, вероятно, наступит новая гуманитарная пауза. Большая часть резервистов сможет вернуться домой, а военные займутся подготовкой буферной зоны шириной в километр, которая отделит израильскую территорию от сектора Газа, утверждает Yedioth Ahronoth. На скорое затишье в боевых действиях, по мнению газеты, указывает стремительное расширение наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленное, вероятно, на то, чтобы занять наиболее выгодные позиции перед возможным в ближайшем будущем перемирием.
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