Израиль сейчас не планирует снижать интенсивность боев в Газе — глава МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль в настоящий момент не планирует снижать интенсивность боевых действий в секторе Газа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн в интервью газете Yedioth Ahronoth.

«Исходя из последних итогов политической дискуссии, речи о снижении интенсивности военных действий, по крайней мере, в ближайшие несколько недель, не идет», — подчеркнул глава израильского внешнеполитического ведомства.

В то же время издание полагает, что к середине января бои в палестинском анклаве постепенно утихнут, поскольку, вероятно, наступит новая гуманитарная пауза. Большая часть резервистов сможет вернуться домой, а военные займутся подготовкой буферной зоны шириной в километр, которая отделит израильскую территорию от сектора Газа, утверждает Yedioth Ahronoth. На скорое затишье в боевых действиях, по мнению газеты, указывает стремительное расширение наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленное, вероятно, на то, чтобы занять наиболее выгодные позиции перед возможным в ближайшем будущем перемирием.