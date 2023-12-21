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Президент Аргентины подписал указ о более чем 300 экономических реформах

12:20 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Аргентины Хавьер Милей представил в среду указ с пакетом мер, направленных на дерегулирование экономики.

"Мы подписали чрезвычайный указ, чтобы начать разбирать этот репрессивный институциональный правовой каркас, который разрушает нашу страну", - сказал он в обращении к нации.

Милей перечислил 30 мер, которые призваны освободить экономику от "правил, которые вместо решений приносят только проблемы". В частности, глава государства объявил о запрете введения ограничений на экспорт и отмене нормы, препятствующей приватизации государственных компаний. "Перевод всех государственных компаний в акционерные общества для их последующей приватизации", - объявил Милей.

Кроме того, в список вошел отказ от регулирования цен и реформа таможенных правил, направленная на облегчение международной торговли. По словам президента, в общей сложности его правительство планирует "более 300 реформ". Милей сообщил о решении созвать внеочередную сессию парламента, чтобы рассмотреть пакет законопроектов. "Мы попросим Конгресс помочь нам добиться перемен, в пользу которых сделало выбор общество в условиях кризиса, требующего неотложных действий", - добавил он.

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