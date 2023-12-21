Киев намерен призвать к военной службе украинцев, уехавших за рубеж — министр
13:00 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти в Киеве намереваются в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild.
«Мы пока еще обсуждаем, что произойдет, если они добровольно не придут [в призывные центры]», — сказал он. Речь идет об украинцах в возрасте от 25 до 60 лет, уехавших в Германию и другие страны. Для начала власти попросят их сообщить о себе в призывные центры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Умеров пообещал, что в будущем планируется заранее информировать рекрутов о том, какую подготовку они пройдут, как будут вооружены, где и когда будут служить. Он заявил, что важна справедливость в вопросах набора новых военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во вторник, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).
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