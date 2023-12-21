Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах МО РФ
13:05 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Она выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
«В четверг, 21 декабря, в 11:48 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.
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