Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Она выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

«В четверг, 21 декабря, в 11:48 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.