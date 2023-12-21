Детей в тяжелом состоянии среди ехавших в поезде Тюмень — Адлер нет

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детей, чье состояние оценивается как тяжелое, среди ехавших в поезде Тюмень — Адлер нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Среди детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, „тяжелых“ [пациентов] нет, их жизни ничто не угрожает. 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ — 7 из них в состоянии средней степени тяжести, с температурой, остальные — в удовлетворительном. Ранее в ходе движения поезда 1 ребенок погиб, проводятся необходимые экспертные мероприятия», — говорится в сообщении.