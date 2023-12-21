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НОВОСТИ

В приграничных с зоной СВО регионах запретили торговлю петардами в новогодние праздники

13:32 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приграничные с зоной спецоперации регионы ввели запрет на торговлю и использование пиротехники в новогодние праздники, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

«Для граничащих с зоной СВО субъектов — Краснодарский край, Ростовская, Брянская, Курская и Белгородская области, а также Республика Крым — установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», — сказал он.

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