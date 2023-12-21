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НОВОСТИ

США видят в Польше будущего лидера ЕС - Госдеп

14:00 21.12.2023 Источник: Lenta.ru

США видят в Польше будущего лидера Европейского союза (ЕС), так как эта страна тратит больше многих на оборону, заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен.

Он уточнил, что сотрудничество Вашингтона и Варшавы в сфере безопасности всегда было очень тесным. О'Брайен напомнил, что НАТО приняло решение об усилении восточного фланга.  Lenta.Ru

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