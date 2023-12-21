В конфликте на Украине необходимо перейти к политическим переговорам — глава МО Италии
14:12 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное сообщество сегодня обязано задуматься, возможно ли на Украине достичь политическими методами того, чего до сих пор не удавалось достичь военными. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Il Foglio.
«Международное сообщество сегодня обязано задуматься о том, возможно ли достичь с помощью политики того, чего до сих пор не удавалось достичь с помощью оружия. Мы должны исходить из текущего положения дел на фронте, понимать, [какие территории Украине] удалось вернуть, сохранить и что контрнаступление [ВСУ] не может вернуть. Если исходить из этой предпосылки, то становится ясно, что необходимо перейти от фазы военного конфликта к фазе политических переговоров», — сказал он. Вместе с этим министр добавил, что Италия и в 2024 году продолжит «посылать Украине необходимое оружие для самозащиты».
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