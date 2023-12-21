Путин установил выплату при ранении детей в новых регионах или у зоны СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от агрессии Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом устанавливается единовременная выплата в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России близ зоны специальной военной операции (СВО).

Выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет.