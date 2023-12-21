Путин установил выплату при ранении детей в новых регионах или у зоны СВО
14:32 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от агрессии Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указом устанавливается единовременная выплата в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России близ зоны специальной военной операции (СВО).
Выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет.
НОВОСТИ
- 15:12 21.12.2023
- Потери ВСУ за контрнаступление составили более 40% от общих потерь за всю СВО
- 13:00 21.12.2023
- Киев намерен призвать к военной службе украинцев, уехавших за рубеж — министр
- 12:32 21.12.2023
- Израиль сейчас не планирует снижать интенсивность боев в Газе — глава МИД
- 12:00 21.12.2023
- ВСУ ежедневно теряют около 800 военных — германский эксперт
- 11:05 21.12.2023
- Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток
- 10:20 21.12.2023
- Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
- 10:00 21.12.2023
- КНР и РФ будут повышать уровень стратегического сотрудничества между армиями — МО Китая
- 21:40 20.12.2023
- ЕС присоединится к операции США в Красном море - Боррель
- 19:20 19.12.2023
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию на восточном фронте
- 18:00 19.12.2023
- Численность ВС РФ достигнет 1,5 млн человек уже в первой половине 2024 года - Соболев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать