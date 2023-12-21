Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал команду на начало движения по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани.

«С Богом! Разрешаю», — сказал президент.

Федеральная трасса М-12 «Восток», являющаяся частью транспортного маршрута «Россия», строится рекордными темпами. Запуск движения на этом участке произошел на 7 месяцев раньше запланированного срока. Теперь время в пути между Москвой и Казанью займет не 12, а 6,5 часов.

Трасса проходит по территории девяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Общая протяженность трассы М-12 «Восток» от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км.