Потери ВСУ за контрнаступление составили более 40% от общих потерь за всю СВО
15:12 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 160 тыс. человек за полгода, а также 766 танков, 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.
«За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета», — сообщил он в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году.
Ранее на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу озвучил общее количество потерь ВСУ в 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.
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