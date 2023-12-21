Потери ВСУ за контрнаступление составили более 40% от общих потерь за всю СВО

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 160 тыс. человек за полгода, а также 766 танков, 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

«За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета», — сообщил он в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году.

Ранее на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу озвучил общее количество потерь ВСУ в 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.