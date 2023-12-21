0
0
59
НОВОСТИ

Потери ВСУ за контрнаступление составили более 40% от общих потерь за всю СВО

15:12 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 160 тыс. человек за полгода, а также 766 танков, 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

«За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета», — сообщил он в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году.

Ранее на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу озвучил общее количество потерь ВСУ в 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 21.12.2023
Текучка кадров на госслужбе в РФ составляет 13% в год — Минтруд
0
24
15:00 21.12.2023
Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
0
93
14:32 21.12.2023
Путин установил выплату при ранении детей в новых регионах или у зоны СВО
0
142
14:12 21.12.2023
В конфликте на Украине необходимо перейти к политическим переговорам — глава МО Италии
0
179
14:00 21.12.2023
США видят в Польше будущего лидера ЕС - Госдеп
0
212
13:32 21.12.2023
В приграничных с зоной СВО регионах запретили торговлю петардами в новогодние праздники
0
203
13:20 21.12.2023
Детей в тяжелом состоянии среди ехавших в поезде Тюмень — Адлер нет
0
236
13:05 21.12.2023
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах МО РФ
0
225
13:00 21.12.2023
Киев намерен призвать к военной службе украинцев, уехавших за рубеж — министр
0
228
12:32 21.12.2023
Израиль сейчас не планирует снижать интенсивность боев в Газе — глава МИД
0
244

Возврат к списку