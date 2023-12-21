16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два дельтапланериста погибли на Ставрополье в четверг днем. Об этом сообщил ТАСС глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

«Сегодня в 13:45 мск поступила информация о том, что за поселком Мирный произошло крушение дельтоплана моторного. Два человека погибли», — сказал Бондаренко.