Внешний долг России сократился примерно на треть — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России сократился примерно на треть, это очень важно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть», — сказал глава государства. «И государство [его] сокращает, и компании наши ведущие сокращают, возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми», — отметил он.