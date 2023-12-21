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НОВОСТИ

Внешний долг России сократился примерно на треть — Путин

16:12 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России сократился примерно на треть, это очень важно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть», — сказал глава государства. «И государство [его] сокращает, и компании наши ведущие сокращают, возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми», — отметил он.

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