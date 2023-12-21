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НОВОСТИ

Министр нефти Анголы объявил о выходе страны из ОПЕК

16:32 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил в четверг, что страна выходит из ОПЕК. Об этом сообщило ангольское информационное агентство Angop.

Как уточнило агентство, решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

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