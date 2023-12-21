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НОВОСТИ

Только 17% немцев готовы взяться за оружие для защиты страны — опрос

17:00 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 17% граждан Германии заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения. Об этом свидетельствуют результаты ранее не опубликованного опроса, проведенного социологической службой Forsa для журнала Stern.

Так, 17% респондентов заявили, что «определенно» готовы, 19% указали, что «вероятно» готовы защитить страну. При этом 61% немцев заявил, что «вероятно» или «ни при каких обстоятельствах» не готов. Доля последних составила 40%, что, по данным издания, почти в два раза больше, чем в аналогичном опросе в мае 2022 года.

Опрос проводился 15 и 16 ноября. В нем приняли участие 1 005 человек. Погрешность составила 3 п. п.

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