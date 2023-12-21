Доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 г. вдвое — до 35%, заявил Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 года вдвое — до 35%, а вместе с валютами дружественных стран она достигает 75%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчетах удвоилась и сейчас составляет 35%», — сказал глава государства. «А вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%», — добавил он.