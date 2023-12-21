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НОВОСТИ

ПВО РФ уничтожила украинскую ракету над Азовским морем — МО РФ

17:40 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем около 15:00 по мск в четверг, сообщили в Минобороны России.

«21 декабря около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — заявили в Минобороны.

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