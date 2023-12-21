В результате стрельбы в Праге несколько убитых и десятки раненых

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрелявший на философском факультете Карлова университета в Праге обезврежен, есть убитые и десятки раненых. Об этом сообщила полиция в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Стрелявший обезврежен! Из здания [факультета] проведена эвакуация. Есть несколько убитых и десятки раненых», — отмечается в сообщении.