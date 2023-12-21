Десять человек погибли в центре Праги в результате стрельбы
19:10 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге. Об этом сообщил новостной портал lidovky.cz. По его данным, еще девять человек получили тяжелые ранения.
Сообщается, что стрелявший на философском факультете Карлова университета в Праге обезврежен, из здания проведена эвакуация.
Свидетели произошедшего в свою очередь сообщают в социальных сетях, что видели стрелявшего, у которого было «длинноствольное стрелковое оружие». Они информируют, что стрельба в здании факультета продолжалась значительное время.
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