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Суд приговорил экс-министра по вопросам Открытого правительства Абызова к 12 годам колонии

19:50 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, в качестве дополнительного наказания экс-министру назначен штраф в размере 80 млн рублей.

«Признать Абызова виновным. Путем частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере 80 млн рублей», — говорится в приговоре.

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