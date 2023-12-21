По данным СМИ, число погибших при стрельбе в Праге превысило 10 человек

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Праги перекрыла все улицы, примыкающие к зданию философского факультета Карлова университета, где ранее произошла стрельба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Местные жители жалуются, что не могут попасть в свои дома. Автомобильное движение в центре чешской столицы затруднено.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что в результате стрельбы в Карловом университете погибли более 15 человек.