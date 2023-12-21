По данным СМИ, число погибших при стрельбе в Праге превысило 10 человек
20:50 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Праги перекрыла все улицы, примыкающие к зданию философского факультета Карлова университета, где ранее произошла стрельба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Местные жители жалуются, что не могут попасть в свои дома. Автомобильное движение в центре чешской столицы затруднено.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что в результате стрельбы в Карловом университете погибли более 15 человек.
НОВОСТИ
- 21:30 21.12.2023
- Появились данные о стрелке, убившем в университете в Праге 15 человек
- 19:57 21.12.2023
- Сервис Сбера обеспечит зеленой энергией московский электротранспорт
- 19:50 21.12.2023
- Суд приговорил экс-министра по вопросам Открытого правительства Абызова к 12 годам колонии
- 19:10 21.12.2023
- Десять человек погибли в центре Праги в результате стрельбы
- 18:50 21.12.2023
- В аппарате бизнес-омбудсмена подготовлен доклад по регламентации работы мигрантов в РФ
- 18:25 21.12.2023
- В результате стрельбы в Праге несколько убитых и десятки раненых
- 18:15 21.12.2023
- Полиция в центре Праги проводит операцию в связи со стрельбой в университете
- 17:40 21.12.2023
- ПВО РФ уничтожила украинскую ракету над Азовским морем — МО РФ
- 17:12 21.12.2023
- Доля рубля в международных расчетах РФ выросла с 2021 г. вдвое — до 35%, заявил Путин
- 17:00 21.12.2023
- Только 17% немцев готовы взяться за оружие для защиты страны — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать