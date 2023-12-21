Появились данные о стрелке, убившем в университете в Праге 15 человек
21:30 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге устроил 24-летний студент Давид К. из города Кладно, расположенного примерно в 20 километрах западнее от столицы. Об этом, согласно новостному порталу idnes.cz, сообщила полиция Чехии.
Установлено, что Давид К. был владельцем нескольких видов огнестрельного оружия и готовился к теракту на факультете. Он легально владел оружием. Кроме того, полиция подозревает, что несколькими часами ранее он убил своего отца.
В результате стрельбы на факультете погибли 15 человек. Давид К. совершил самоубийство после начала полицейской операции по его обезвреживанию.
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