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НОВОСТИ

Появились данные о стрелке, убившем в университете в Праге 15 человек

21:30 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге устроил 24-летний студент Давид К. из города Кладно, расположенного примерно в 20 километрах западнее от столицы. Об этом, согласно новостному порталу idnes.cz, сообщила полиция Чехии.

Установлено, что Давид К. был владельцем нескольких видов огнестрельного оружия и готовился к теракту на факультете. Он легально владел оружием. Кроме того, полиция подозревает, что несколькими часами ранее он убил своего отца.

В результате стрельбы на факультете погибли 15 человек. Давид К. совершил самоубийство после начала полицейской операции по его обезвреживанию.

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