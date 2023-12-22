ПВО РФ сбила очередной украинский беспилотник над Курской областью — МО РФ
09:00 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ПВО РФ сбила еще один беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«21 декабря т. г. около 23:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
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