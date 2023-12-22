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НОВОСТИ

Орбан поинтересовался, будет ли ЕС принимать Украину с российскими солдатами

09:05 22.12.2023 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу (ЕС) с вопросом, намерено ли объединение принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами.

«О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — поинтересовался политик. «Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?» - добавил он.

Орбан предупредил Киев, что в дальнейшем Украину ждет «огромное разочарование». По его словам, это случится, когда озвученные им вопросы всплывут на поверхность и процесс вступления Украины в ЕС замедлится.  Lenta.Ru

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