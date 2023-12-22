В Киеве прогремели взрывы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздались ночью в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По информации мэра города Виталия Кличко, сработала система противовоздушной обороны. «В Киеве работает ПВО», — написал он в телеграм-канале.

Другие подробности не приводятся. В настоящий момент предупреждение об угрозе с воздуха действует в десяти регионах Украины, включая столицу.