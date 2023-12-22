Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Финляндии в 25 раз повысит выплату лицам, которые, получив отказ в предоставлении им защиты на территории страны, согласятся добровольно вернуться на родину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно новому постановлению, размер выплаты возрастет с нынешних 200 до 5 000 евро. Для получения этой суммы необходимо подать соответствующий запрос в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища.

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.

В настоящее время соискателю убежища при добровольном возвращении на родину предоставляется полностью бесплатный проезд для всех членов семьи, оформление всех проездных документов при их отсутствии и выплата в 200 евро на каждого взрослого и 100 евро на каждого ребенка.