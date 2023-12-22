0
0
86
НОВОСТИ

Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину

09:32 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Финляндии в 25 раз повысит выплату лицам, которые, получив отказ в предоставлении им защиты на территории страны, согласятся добровольно вернуться на родину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно новому постановлению, размер выплаты возрастет с нынешних 200 до 5 000 евро. Для получения этой суммы необходимо подать соответствующий запрос в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища.

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.

В настоящее время соискателю убежища при добровольном возвращении на родину предоставляется полностью бесплатный проезд для всех членов семьи, оформление всех проездных документов при их отсутствии и выплата в 200 евро на каждого взрослого и 100 евро на каждого ребенка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 22.12.2023
В Киеве прогремели взрывы
0
107
09:05 22.12.2023
Орбан поинтересовался, будет ли ЕС принимать Украину с российскими солдатами
0
156
09:00 22.12.2023
ПВО РФ сбила очередной украинский беспилотник над Курской областью — МО РФ
0
127
22:40 21.12.2023
Кирби ушел от комментария информации NYT по поводу использования российских активов
0
654
22:25 21.12.2023
В Белом доме решили начать «срочные переговоры» по вопросу использования замороженных активов РФ - NYT
0
663
21:30 21.12.2023
Появились данные о стрелке, убившем в университете в Праге 15 человек
0
763
20:50 21.12.2023
По данным СМИ, число погибших при стрельбе в Праге превысило 10 человек
0
646
19:57 21.12.2023
Сервис Сбера обеспечит зеленой энергией московский электротранспорт
0
687
19:50 21.12.2023
Суд приговорил экс-министра по вопросам Открытого правительства Абызова к 12 годам колонии
0
711
19:10 21.12.2023
Десять человек погибли в центре Праги в результате стрельбы
0
762

Возврат к списку