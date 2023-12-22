0
0
190
НОВОСТИ

Мэр Нью-Йорка считает крыс одной из причин массового оттока населения

10:00 22.12.2023 Источник: Газета.Ru

Жители американского города Нью-Йорка массово переезжают в другие населенные пункты из-за большого количества крыс. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс, которого процитировала местная газета The New York Post.

По данным Бюро переписи населения США, за последний год Нью-Йорк покинули около 102 тыс. человек. Комментируя данную статистику, глава населенного пункта назвал несколько факторов происходящего.

В частности, он обратил внимание на высокую стоимость жизни и последствия пандемии коронавируса. В то же время Адамс подчеркнул, что в городе появилось очень много крыс.

«Некоторые люди, у которых есть дети и семьи, решают, что хотят поехать туда, где их дети смогут играть на свежем воздухе, к большим зеленым насаждениям, вы хотите увидеть животных — в Нью-Йорке вы не увидите животных, кроме крыс», — добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что местные власти принимают необходимые меры для предотвращения еще большего оттока населения из Нью-Йорка. В том числе ведутся работы по избавлению от грызунов, уточнил глава населенного пункта.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 22.12.2023
В Челябинске Дед Мороз сорвался с балкона 24-этажного дома
0
8
11:20 22.12.2023
Экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии — статистическое ведомство
0
47
11:05 22.12.2023
Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ
0
80
11:00 22.12.2023
Спикер Джонсон обвинил Байдена в миграционном кризисе
0
104
10:32 22.12.2023
Сделки со странами Северной Европы позволяют США создать плацдарм против РФ — Politico
0
152
10:20 22.12.2023
США намерены отменить запрет на поставку наступательных вооружений Эр-Рияду — NYT
0
158
10:05 22.12.2023
Необходимо принудительно снять тарелки украинского ТВ в новых регионах - Рогозин
0
198
09:32 22.12.2023
Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину
0
215
09:20 22.12.2023
В Киеве прогремели взрывы
0
231
09:05 22.12.2023
Орбан поинтересовался, будет ли ЕС принимать Украину с российскими солдатами
0
282

Возврат к списку