Мэр Нью-Йорка считает крыс одной из причин массового оттока населения

10:00 Источник: Газета.Ru

Жители американского города Нью-Йорка массово переезжают в другие населенные пункты из-за большого количества крыс. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс, которого процитировала местная газета The New York Post.

По данным Бюро переписи населения США, за последний год Нью-Йорк покинули около 102 тыс. человек. Комментируя данную статистику, глава населенного пункта назвал несколько факторов происходящего.

В частности, он обратил внимание на высокую стоимость жизни и последствия пандемии коронавируса. В то же время Адамс подчеркнул, что в городе появилось очень много крыс.

«Некоторые люди, у которых есть дети и семьи, решают, что хотят поехать туда, где их дети смогут играть на свежем воздухе, к большим зеленым насаждениям, вы хотите увидеть животных — в Нью-Йорке вы не увидите животных, кроме крыс», — добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что местные власти принимают необходимые меры для предотвращения еще большего оттока населения из Нью-Йорка. В том числе ведутся работы по избавлению от грызунов, уточнил глава населенного пункта. Газета.Ru