Мэр Нью-Йорка считает крыс одной из причин массового оттока населения
10:00 22.12.2023 Источник: Газета.Ru
Жители американского города Нью-Йорка массово переезжают в другие населенные пункты из-за большого количества крыс. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс, которого процитировала местная газета The New York Post.
По данным Бюро переписи населения США, за последний год Нью-Йорк покинули около 102 тыс. человек. Комментируя данную статистику, глава населенного пункта назвал несколько факторов происходящего.
В частности, он обратил внимание на высокую стоимость жизни и последствия пандемии коронавируса. В то же время Адамс подчеркнул, что в городе появилось очень много крыс.
«Некоторые люди, у которых есть дети и семьи, решают, что хотят поехать туда, где их дети смогут играть на свежем воздухе, к большим зеленым насаждениям, вы хотите увидеть животных — в Нью-Йорке вы не увидите животных, кроме крыс», — добавил мэр.
При этом он подчеркнул, что местные власти принимают необходимые меры для предотвращения еще большего оттока населения из Нью-Йорка. В том числе ведутся работы по избавлению от грызунов, уточнил глава населенного пункта. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 22.12.2023
- В Челябинске Дед Мороз сорвался с балкона 24-этажного дома
- 11:20 22.12.2023
- Экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии — статистическое ведомство
- 11:05 22.12.2023
- Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ
- 11:00 22.12.2023
- Спикер Джонсон обвинил Байдена в миграционном кризисе
- 10:32 22.12.2023
- Сделки со странами Северной Европы позволяют США создать плацдарм против РФ — Politico
- 10:20 22.12.2023
- США намерены отменить запрет на поставку наступательных вооружений Эр-Рияду — NYT
- 10:05 22.12.2023
- Необходимо принудительно снять тарелки украинского ТВ в новых регионах - Рогозин
- 09:32 22.12.2023
- Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину
- 09:20 22.12.2023
- В Киеве прогремели взрывы
- 09:05 22.12.2023
- Орбан поинтересовался, будет ли ЕС принимать Украину с российскими солдатами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать