Необходимо принудительно снять тарелки украинского ТВ в новых регионах - Рогозин

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рогозин потребовал принудительно снять тарелки украинского ТВ в новых регионах. Не стоит ждать, когда в эти области придёт российское вещание.

Лучше временно лишить граждан новых регионов РФ телевидения, чем они будут смотреть украинскую пропаганду. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин.

«Их надо оторвать от титьки пропагандистской, к которой они все до сих пор прилипли и сосут её. Если вы въедете в эти новые субъекты Российской Федерации — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область, вы посмотрите на крыши домов и увидите так называемых Горынычей. То есть большие телевизионные тарелки, на которых три приёмные головки, это мы называем Горынычи, потому что три головы. Это однозначно украинское телевидение. Когда мне наши чиновники говорят «ну ничего, сейчас мы сделаем свои тарелки, и тогда они будут смотреть наше телевидение, в этот момент мы будем снимать эти украинские тарелки» — это же бред сивой кобылы. Пусть они вообще ничего не смотрят, чем будут смотреть враждебную для нас пропаганду, военную пропаганду лютого нашего врага — бандеровщины. Надо лишить их пропагандистской титьки, которая до сих пор развешана по всем, особенно прифронтовым районам. Это серьёзный вопрос».