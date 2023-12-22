США намерены отменить запрет на поставку наступательных вооружений Эр-Рияду — NYT
10:20 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена планирует ослабить введенные два года назад ограничения на поставки наступательных вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.
По ее сведениям, поводом для подобного шага стали переговоры королевства с представителями йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Как указывает издание, Саудовская Аравия, которая является крупнейшим покупателем американского оружия, хочет укрепить свою южную границу с Йеменом на случай возможных столкновений в будущем. Помимо этого, представители Эр-Рияда указывают в частных разговорах, что им нужно быть готовыми к возможной эскалации в регионе Ближнего Востока.
Отмечается, что временной период, когда ограничения на поставки вооружений могут быть смягчены, пока не определен, помимо этого, американский лидер может изменить свое мнение, также часть представителей Конгресса США выступает против подобного шага. Ряд должностных лиц американской администрации были заинтересованы в том, чтобы смягчить ограничения на поставки уже в этом году, приурочив их к восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем, однако переговоры по этому вопросу были поставлены на паузу из-за обострения палестино-израильского конфликта.
НОВОСТИ
- 11:32 22.12.2023
- В Челябинске Дед Мороз сорвался с балкона 24-этажного дома
- 11:20 22.12.2023
- Экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии — статистическое ведомство
- 11:05 22.12.2023
- Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ
- 11:00 22.12.2023
- Спикер Джонсон обвинил Байдена в миграционном кризисе
- 10:32 22.12.2023
- Сделки со странами Северной Европы позволяют США создать плацдарм против РФ — Politico
- 10:05 22.12.2023
- Необходимо принудительно снять тарелки украинского ТВ в новых регионах - Рогозин
- 10:00 22.12.2023
- Мэр Нью-Йорка считает крыс одной из причин массового оттока населения
- 09:32 22.12.2023
- Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину
- 09:20 22.12.2023
- В Киеве прогремели взрывы
- 09:05 22.12.2023
- Орбан поинтересовался, будет ли ЕС принимать Украину с российскими солдатами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать