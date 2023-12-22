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Сделки со странами Северной Европы позволяют США создать плацдарм против РФ — Politico

10:32 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ускорят развертывание войск в Северной Европе в результате соглашений, подписанных с шестью странами региона — Данией, Финляндией, Швецией, Эстонией, Латвией и Литвой, с целью использования его в качестве плацдарма против России. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, «оборонные сделки», заключенные Вашингтоном с этими государствами «сигнализируют о серьезном сдвиге, который произошел в НАТО за последние два года: страны — члены блока стремятся пополнить арсеналы после отправки оружия на Украину, готовясь к новому этапу противостояния с Москвой».

Новые многолетние соглашения о сотрудничестве в области обороны позволят американским войскам «осуществить быстрое развертывание войск и техники в случае чрезвычайной ситуации». Сделки «позволяют США заявить о том, что весь регион является одним оборонительным» плацдармом, приводит газета слова ведущего научного сотрудника Финского института международных отношений Чарли Салониуса-Пастернака. Теперь «при планировании, учениях и операциях сдерживания все можно сделать рационально, а не говорить — мы не можем заправиться в Швеции», сказал эксперт.

«Ключевой движущей силой всех этих соглашений являются <…> опасения по поводу европейской безопасности и необходимость направления большего количества сил США на восток, особенно что касается Финляндии», — отметил директор программы «Европа, Россия и Евразия» в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

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