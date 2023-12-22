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Спикер Джонсон обвинил Байдена в миграционном кризисе

11:00 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) обвинил администрацию американского президента Джо Байдена в миграционном кризисе и призвал «немедленно заняться» его решением.

«Южная граница нашей страны наводнена, а Таможенно-пограничная служба США находится на пределе возможностей. Эта катастрофа требует полного внимания и приверженности администрации, в особенности после того, как лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк — прим. ТАСС) объявил о перерыве в работе Сената до следующего года, не рассмотрев разумных решений, предложенных Палатой, и не предприняв никаких других законодательных мер», — говорится в письме спикера, направленном Байдену.

Джонсон отметил, что всего в 2023 году границу США пересекли около 3,15 млн нелегальных мигрантов, что подразумевает поток в примерно 8,4 тыс. человек ежедневно. «Эти цифры ужасают, но они могут стать еще больше в 2024 году», — отметил спикер. Он указал, что «широко открытые границы стали причиной чудовищной человеческой трагедии для беженцев и для самих граждан» США. При этом к возникшим в связи с миграционным кризисом проблемам он отнес распространение опиоида фентанила, нелегальный провоз людей, деятельность криминальных группировок и повышенную угрозу терроризма.

«Все это — прямой результат политики администрации [Байдена]. Вы бесспорно подорвали суверенитет и безопасность США, отказавшись от меры, [которая обязывала беженцев ждать решения о предоставлении убежища на территории Мексики], освободив нелегалов от содержания под стражей до решения суда, приостановив действие соглашений о сотрудничестве с другими странами по предоставлению убежища, игнорируя ограничения на злоупотребление условно-досрочным освобождением и остановив строительство пограничной стены», — подчеркнул Джонсон. Он призвал Байдена «немедленно принять» необходимые меры и скорректировать миграционную политику по перечисленным пунктам.

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