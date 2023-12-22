Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ
11:05 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев, несмотря ни на что, наберет необходимое число людей для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью мобилизации и привлечения добровольцев. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.
«Мы все равно доберем то количество [людей в ВСУ], которое нужно», — приводит его слова украинское издание New Voice.
Павлюк отметил, что этого добьются с помощью мобилизации и рекрутинга добровольцев. «Мы им [желающим вступить в ряды ВСУ] предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей <…>. Но это не может означать, что служить будут только те, кто хотят, и что теперь можно выбрать только небоевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в различных специальностях», — подчеркнул он.
На пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).
НОВОСТИ
- 11:32 22.12.2023
- В Челябинске Дед Мороз сорвался с балкона 24-этажного дома
- 11:20 22.12.2023
- Экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии — статистическое ведомство
- 11:00 22.12.2023
- Спикер Джонсон обвинил Байдена в миграционном кризисе
- 10:32 22.12.2023
- Сделки со странами Северной Европы позволяют США создать плацдарм против РФ — Politico
- 10:20 22.12.2023
- США намерены отменить запрет на поставку наступательных вооружений Эр-Рияду — NYT
- 10:05 22.12.2023
- Необходимо принудительно снять тарелки украинского ТВ в новых регионах - Рогозин
- 10:00 22.12.2023
- Мэр Нью-Йорка считает крыс одной из причин массового оттока населения
- 09:32 22.12.2023
- Финляндия в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину
- 09:20 22.12.2023
- В Киеве прогремели взрывы
- 09:05 22.12.2023
- Орбан поинтересовался, будет ли ЕС принимать Украину с российскими солдатами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать