Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев, несмотря ни на что, наберет необходимое число людей для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью мобилизации и привлечения добровольцев. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

«Мы все равно доберем то количество [людей в ВСУ], которое нужно», — приводит его слова украинское издание New Voice.

Павлюк отметил, что этого добьются с помощью мобилизации и рекрутинга добровольцев. «Мы им [желающим вступить в ряды ВСУ] предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей <…>. Но это не может означать, что служить будут только те, кто хотят, и что теперь можно выбрать только небоевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в различных специальностях», — подчеркнул он.

На пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).