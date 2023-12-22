Экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии — статистическое ведомство
11:20 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Великобритании сократилась на 0,1% с июля по сентябрь. Об этом свидетельствует отчет, распространенный Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.
Этот показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост ВВП страны на 0,2%. Также были ухудшены показатели второго квартала. По новым данным статистического ведомства, ВВП не вырос с апреля по июнь (вместо ранее объявленного роста на 0,2%). Таким образом, экономика страны оказалась на пороге технической рецессии — когда спад фиксируется два квартала подряд.
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