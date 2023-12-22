В Челябинске Дед Мороз сорвался с балкона 24-этажного дома
11:32 22.12.2023 Источник: Газета.Ru
В Челябинске детский праздник закончился приездом скорой помощи из-за упавшего с высоты Деда Мороза. Об этом сообщает 74.ru. Инцидент произошел на Лесопарковой улице. В рамках торжества дети стали звать Деда Мороза. Альпинист в костюме перелез через ограждение одного из балконов 24-этажного дома. Когда на него стал светить прожектор, мужчина сорвался с высоты.
После этого на место приехали две кареты скорой помощи. Несмотря на сложившуюся ситуацию, праздник продолжился.
По словам собеседника издания, альпинист перепутал страховочные тросы. Источник также сообщил, что, когда медики приехали на место, мужчина был обездвижен. Газета.Ru
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