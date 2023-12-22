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Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов

11:45 22.12.2023

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Фото пресс-службы Сбера
Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов – это самый высокий показатель в мире. Об этом глава банка Герман Греф сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы в Сбере имеем самую высокую долю предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. У нас 99,6% – это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги», – заявил Герман Греф. По его словам, это самый высокий показатель в мире среди банков. Он добавил, что в 2023 году Сбербанк не дал украсть мошенникам примерно 200 млрд руб. у своих клиентов.

«Банки обязаны развиваться быстрее, чем хакеры. Они обязаны использовать самые современные системы и искусственный интеллект для того, чтобы делать детекцию», – подчеркнул Греф.

Основным инструментом, который использует Сбербанк для выявления подозрительных операций, является антифрод-платформа собственной разработки, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта. На платформе мониторятся все операции клиентов банка во всех каналах обслуживания и анализируется более более 370 млн событий в сутки.

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