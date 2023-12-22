Запад и Украина переоценили свои силы в конфликте с Россией — глава МО Финляндии
12:00 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия способна продолжать спецоперацию на Украине длительное время, в то время как западные страны и Украина переоценили свои силы в конфликте с ней. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен газете Politico.
«Россия имеет все возможности продолжать <…> [спецоперацию] годами, — сказал он. — Многие переоценивают, что Запад побеждает в этой войне, что Украина побеждает».
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