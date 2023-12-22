Запад и Украина переоценили свои силы в конфликте с Россией — глава МО Финляндии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия способна продолжать спецоперацию на Украине длительное время, в то время как западные страны и Украина переоценили свои силы в конфликте с ней. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен газете Politico.

«Россия имеет все возможности продолжать <…> [спецоперацию] годами, — сказал он. — Многие переоценивают, что Запад побеждает в этой войне, что Украина побеждает».