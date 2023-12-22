Россия в 2022 году заняла пятое место в мире по объемам потребления пива
12:20 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители России в 2022 году выпили 8,4 млн килолитров пива, заняв пятое место по этому показателю в сравнении с другими странами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте японского производителя пива Kirin.
В 2021 году РФ находилась на четвертом месте с 8,9 млн килолитров. В нынешнем исследовании первую строчку занял Китай (42 млн), за ним следуют США (20,3 млн), Бразилия (14,9 млн) и Мексика (9,9 млн). В целом азиатский регион лидирует по уровню потребления 15-й год подряд, на его жителей в 2022 году пришлось порядка 33,9% всего выпитого в мире пива.
По объему на душу населения в прошлом году первое место с большим отрывом заняла Чехия, в которой на одного жителя в среднем пришлось 188,5 литра выпитого пива. Второе место заняла Австрия — 101,2 литра, на третьем месте расположилась Польша — 99,6 литра. Среднестатистический россиянин в 2022 году выпил 58,3 литра пива, что соответствует 34 месту в статистике по этому показателю.
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