0
0
39
НОВОСТИ

В правительстве Финляндии предложили возвращать обратно в РФ беженцев с границы

12:20 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии рассматривает возможность возвращать лиц в поисках убежища, находящихся на финско-российской границе, обратно в РФ. Об этом сообщил телеканал MTV3.

Как отмечается, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что будут рассмотрены все возможные сценарии для решения проблемы с мигрантами, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры. В частности, изучается возможность в определенных случаях возвращать людей с границы обратно в Россию без рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

В настоящее время МВД Финляндии разрабатывает так называемый закон о пограничной процедуре. В случае его принятия просители убежища не смогут переехать в другие регионы Финляндии, а в случае отрицательного решения по их статусу мигрантов можно будет быстро вернуть в страну происхождения, уточняет телеканал.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 15 декабря по 14 января из-за наплыва беженцев из третьих стран. 15 декабря агентство STT со ссылкой на данные пограничников сообщило, что число беженцев на границе с Россией побило рекорд — за одни сутки прибыли более 230 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.12.2023
Над Брянской областью сбиты еще два украинских БПЛА
0
82
12:20 22.12.2023
Россия в 2022 году заняла пятое место в мире по объемам потребления пива
0
118
12:05 22.12.2023
Бюджет Японии сократится впервые за 12 лет, расходы на оборону вырастут на 16%
0
115
12:00 22.12.2023
Запад и Украина переоценили свои силы в конфликте с Россией — глава МО Финляндии
0
131
11:52 22.12.2023
Герман Греф пообещал акционерам Сбера рекордные дивиденды
0
144
11:50 22.12.2023
Герман Греф рассказал об основных способах телефонного мошенничества
0
165
11:45 22.12.2023
Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов
0
130
11:32 22.12.2023
В Челябинске Дед Мороз сорвался с балкона 24-этажного дома
0
177
11:20 22.12.2023
Экономика Британии оказалась на пороге технической рецессии — статистическое ведомство
0
182
11:05 22.12.2023
Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ
0
209

Возврат к списку