В правительстве Финляндии предложили возвращать обратно в РФ беженцев с границы
12:20 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Финляндии рассматривает возможность возвращать лиц в поисках убежища, находящихся на финско-российской границе, обратно в РФ. Об этом сообщил телеканал MTV3.
Как отмечается, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что будут рассмотрены все возможные сценарии для решения проблемы с мигрантами, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры. В частности, изучается возможность в определенных случаях возвращать людей с границы обратно в Россию без рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.
В настоящее время МВД Финляндии разрабатывает так называемый закон о пограничной процедуре. В случае его принятия просители убежища не смогут переехать в другие регионы Финляндии, а в случае отрицательного решения по их статусу мигрантов можно будет быстро вернуть в страну происхождения, уточняет телеканал.
Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 15 декабря по 14 января из-за наплыва беженцев из третьих стран. 15 декабря агентство STT со ссылкой на данные пограничников сообщило, что число беженцев на границе с Россией побило рекорд — за одни сутки прибыли более 230 человек.
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