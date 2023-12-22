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НОВОСТИ

Над Брянской областью сбиты еще два украинских БПЛА

12:32 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью еще два украинских беспилотника, выпущенных по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«22 декабря около 11:45 часов мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — сообщили там.

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