Над Брянской областью сбиты еще два украинских БПЛА

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью еще два украинских беспилотника, выпущенных по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«22 декабря около 11:45 часов мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — сообщили там.