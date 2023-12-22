Польша сохранит эмбарго на ввоз украинского зерна, несмотря на угрозу санкций ЕС — министр
13:00 22.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Республики Польша Чеслав Секерский польскому агентству PAP.
«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — сказал он. Секерский подчеркнул, что Польша в настоящее время не может позволить себе отказаться от ограничительных мер, даже несмотря на возможность штрафных санкций со стороны Еврокомиссии. Он объяснил это тем, что поток зерновых из Украины после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке сельхозпродукции.
Министр добавил, что для урегулирования разногласий с Киевом новый глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский в пятницу отправился на Украину. Ожидается, что он обсудит с местными властями способы решения ситуации с наплывом украинской агропродукции в страны ЕС. Руководители сельхозведомств двух стран также проведут консультации по данному вопросу 22 декабря, уточнил Секерский.
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